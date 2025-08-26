Menu
Nouveaux développements dans l'affaire d'inceste à Ain El Aouda

Dans l'affaire d'inceste qui a secoué la commune d'El Menzeh, près d'Aïn Aouda, le juge d'instruction de la sixième chambre de la Cour d'appel de Rabat a décidé de placer le père, principal suspect dans ce scandale, en détention provisoire à la prison de Tamesna. La décision a également concerné sa fille, qui a eu six enfants avec lui. Quant à l'épouse du principal suspect, née en 1953 et de 13 ans son aînée, elle est poursuivie pour dissimulation de crime mais en état de liberté, vu son état de santé.

Sur avis du procureur, le juge a par ailleurs ordonné de placer une fille mineure dans un centre de protection de l'enfance à Fès, après des soupçons sur le fait qu'elle ait fait l'objet d'agressions sexuelles par le principal suspect. La décision a été prise pour la protéger en raison de son état psychologique critique, selon le journal Assabah.

L'affaire remonte à 2005, lorsque la femme placée en détention a donné naissance à son premier enfant de son père. Les naissances se sont succédées entre 2006 et 2010, aboutissant à six enfants.

Le scandale a été révélé lorsqu'un jeune homme a demandé en mariage la fille aînée parmi les enfants nés de cette union. La jeune femme s'était tournée vers la justice, après avoir rencontré des obstacles liés aux documents nécessaires pour le mariage. Les investigations ont alors établi qu'elle était née d'un inceste entre sa mère et son grand-père, qui est aussi son père.

Le juge d'instruction attend les résultats des tests ADN effectués par le laboratoire de la Gendarmerie royale à Rabat, notamment après que la mère des enfants a affirmé avoir eu une relation avec un autre homme de la tribu des Beni Khirane, près de Oued Zem.

Coeur Orange
Date : le 26 août 2025 à 18h17
Il ne faut pas en parler, il faut la cacher. Ca permettra de dire qu'il n'y a que chez les occidentaux dépravés qu'une telle histoire peut survenir.
 Benoona à écrit:
La situation est tres tres préoccupante. Selon vous, ces informations devraient-elles être couvertes par les médias ? Est-il utile de les rendre publiques ? J’aimerais beaucoup connaître votre avis. 
Kuwabara Kuwabara
Date : le 26 août 2025 à 18h01
C'est tout simplement dégueulasse à force on en a assez eu avec l'article de base J'ai pas envie que ça s'ancre dans ma tête bordel Le tribunal fera son travail et basta
AL MASSIRA
Date : le 26 août 2025 à 17h54
Je pense qu’il faut les rendre publiques. Sinon on banalise ces faits et on ne plus retenir certains de s’y aventurer. Il faut regarder se réalité en face,
 Benoona à écrit:
La situation est tres tres préoccupante. Selon vous, ces informations devraient-elles être couvertes par les médias ? Est-il utile de les rendre publiques ? J’aimerais beaucoup connaître votre avis. 
Benoona
Date : le 26 août 2025 à 17h38
La situation est tres tres préoccupante. Selon vous, ces informations devraient-elles être couvertes par les médias ? Est-il utile de les rendre publiques ? J’aimerais beaucoup connaître votre avis. 
