Nouveaux développements dans l'affaire d'inceste à Ain El Aouda

Dans l'affaire d'inceste qui a secoué la commune d'El Menzeh, près d'Aïn Aouda, le juge d'instruction de la sixième chambre de la Cour d'appel de Rabat a décidé de placer le père, principal suspect dans ce scandale, en détention provisoire à la prison de Tamesna. La décision a également concerné sa fille, qui a eu six enfants avec lui. Quant à l'épouse du principal suspect, née en 1953 et de 13 ans son aînée, elle est poursuivie pour dissimulation de crime mais en état de liberté, vu son état de santé.

Sur avis du procureur, le juge a par ailleurs ordonné de placer une fille mineure dans un centre de protection de l'enfance à Fès, après des soupçons sur le fait qu'elle ait fait l'objet d'agressions sexuelles par le principal suspect. La décision a été prise pour la protéger en raison de son état psychologique critique, selon le journal Assabah.

L'affaire remonte à 2005, lorsque la femme placée en détention a donné naissance à son premier enfant de son père. Les naissances se sont succédées entre 2006 et 2010, aboutissant à six enfants.

Le scandale a été révélé lorsqu'un jeune homme a demandé en mariage la fille aînée parmi les enfants nés de cette union. La jeune femme s'était tournée vers la justice, après avoir rencontré des obstacles liés aux documents nécessaires pour le mariage. Les investigations ont alors établi qu'elle était née d'un inceste entre sa mère et son grand-père, qui est aussi son père.

Le juge d'instruction attend les résultats des tests ADN effectués par le laboratoire de la Gendarmerie royale à Rabat, notamment après que la mère des enfants a affirmé avoir eu une relation avec un autre homme de la tribu des Beni Khirane, près de Oued Zem.