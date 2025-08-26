Maroc - Pakistan : La balance commerciale et les facilités de visa à l'ordre du jour

Le Groupe d'amitié parlementaire Pakistan-Maroc s'est réuni lundi au Parlement d'Islamabad, pour renforcer les liens bilatéraux à travers l'Hémicycle et la collaboration institutionnelle. Présidée par le sénateur Bilal Ahmed Khan, la rencontre a vu la participation de l'ambassadeur du royaume, Mohamed Karmoune, de hauts responsables marocains et de membres du Sénat pakistanais.

Dans son discours, l'ambassadeur a souligné la détermination du Maroc à faire progresser les relations avec le Pakistan. Dans ce sens, il a appelé à un équilibre dans les échanges commerciaux, encourageant une augmentation des importations en provenance du Pakistan. Par ailleurs, il a exprimé ses préoccupations concernant les difficultés de visa rencontrées par les ressortissants marocains, en demandant une facilitation réciproque. A ce titre, le diplomate a mis en rappelé que le Maroc avait déjà mis en place un système de e-visa pour les Pakistanais.

Les échanges ont également porté sur l'élargissement de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, du commerce, de l'agriculture, du tourisme, des sports, des échanges culturels et de la formation en défense. Pour sa part, le sénateur Faisal Saleem Rahman a proposé un accord bilatéral sur le tourisme et des bourses pour les étudiants pakistanais. Le conseiller du président du Sénat, Misbah Khar, a souligné quant à lui l'importance de la collaboration institutionnelle dans le cadre des structures bilatérales et constitutionnelles.

La réunion s'est conclue par la réaffirmation par les deux parties de leur engagement à approfondir les liens à travers des échanges réguliers, des initiatives concrètes et une coopération renforcée. Le Maroc a indiqué que la diplomatie parlementaire était une solide fondation pour un partenariat à long terme.