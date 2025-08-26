Un analyste militaire pointe une «faiblesse stratégique» de l'Espagne face au Maroc

Surfant sur la vague de l'extrême droite, des responsables militaires espagnols continuent de mettre en garde contre d'éventuelles «menaces marocaines». Une analyse récente du commandant Emilio José Arias Otero a souligné que l'Espagne ne serait pas prête à contrer les manœuvre marocaines, mettant en garde contre le fait de se fier à des réactions spontanées au lieu d'une stratégie claire.

Arias Otero est actuellement analyste au département de planification de l'état-major général de l'armée espagnole, responsable de la planification stratégique à moyen et long terme. Il a déclaré que «les dépenses continues de défense du Maroc devraient motiver l'amélioration et le renforcement des forces armées espagnoles». A ce titre, il estime que la réponse de Madrid reste «une pure réaction», permettant à Rabat de contrôler le rythme de la confrontation.

Le rapport avance que Rabat utilise des stratégies hybrides «sans atteindre le seuil du conflit armé», pour générer de la pression sans réponse militaire directe. Citant des exemples, il a mis en avant la migration, comme cela s'est produit en mai 2021, la fermeture unilatérale des frontières commerciales avec Melilla en 2018, l'utilisation présumée du logiciel Pegasus, ou encore l'utilisation de la question du Sahara comme outil de négociation.

Plus loin, le rapport a souligné la modernisation de l'équipement militaire du Maroc, en indiquant que l'Espagne pourrait bientôt perdre son avantage stratégique. Il met en avant également l'acquisition par le Maroc de chasseurs F-35.

En outre, le document explique que les présides de Ceuta et Melilla ne sont pas protégées par l'article 5 du traité de l'OTAN.