L'Australien Zeus et Newmont s'accordent pour une base de données d'exploration au Maroc

Zeus Resources Limited, entreprise australienne spécialisée dans l'exploration de l'uranium et des métaux, a signé un accord de licence de cinq ans avec Newmont Venture Limited, filiale de Newmont Corporation, le plus grand producteur d'or au monde. Cet accord permet à Zeus d'accéder à la base de données d'exploration de Newmont au Maroc ainsi qu'à son étude du cadre régional.

Le package comprend des données géochimiques, des enregistrements d'échantillonnage, des interprétations structurelles, des rapports sur les occurrences minérales et des études techniques couvrant les régions de l'Anti-Atlas et du Meseta central, reconnues mondialement pour leur potentiel en or, métaux de base et minéraux critiques.

Selon l'accord, si Zeus acquiert des actifs dans les régions couvertes, Newmont recevra une redevance de 1% sur le produit net de la fonderie. Le directeur exécutif Hugh Pilgrim a déclaré que cet accord positionne Zeus pour cibler les zones ayant le plus grand potentiel de découverte. L'entreprise considère cet accord comme une plateforme pour la génération de projets dans les régions riches en ressources du Maroc.

Pour rappel, en mars, Zeus a annoncé l'acquisition du projet d'antimoine de Casablanca dans le centre du Maroc, qui couvre six licences d'exploration sur une superficie de 79 kilomètres carrés.