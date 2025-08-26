Algésiras : Sit-in devant le consulat du Maroc pour exiger la libération de Betty Lachgar

Un sit-in est prévu mercredi 27 août dans la ville d'Algésiras, à l'appel de l'organisation féministe espagnole La Fuerza de las Mujeres (La Force des Femmes). Le rassemblement se tiendra devant le consulat du Maroc, pour exiger la libération de l'activiste marocaine Ibtissam (Betty) Lachgar, détenue depuis le 10 août à Rabat. Son arrestation a fait suite à sa publication d'une photo sur les réseaux sociaux, où elle apparaissait portant un t-shirt arborant une expression offensante envers la divinité.

La photo a créé la controverse parmi des internautes, qui ont appelé à qu'elle soit tenue responsable de son initiative. Parmi eux figure l'ancien ministre de la Justice Mustafa Ramid, qui a qualifié l'acte de «prémédité et d'insulte délibérée à l'entité divine».

Le sit-in devrait débuter à 11h00 dans la rue Vianueva, le même jour d'une audience au Maroc qui décidera si Betty Lachgar sera libérée ou condamnée à une peine de prison allant de six mois à dix ans, selon l'article 262 du Code pénal.

Ibtissam Lachgar, âgée de 50 ans, est l'une des fondatrices du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) au Maroc. Précédemment, certaines campagnes publiques menées par le groupe ont créé la poélmique, notamment l'organisation d'un «kiss-in» en 2013.