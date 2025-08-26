Sahara : Après 5 décennies, António Guterres invite les parties à «changer de cap»

Dans son rapport sur la situation au Sahara occidental, présenté à l’Assemblée générale des Nations unies, António Guterres s’est montré préoccupé par «la détérioration continue de la situation alarmante et intenable». Selon lui, «il est urgent de renverser la tendance pour éviter toute nouvelle escalade».

Dans le paragraphe 28 de son rapport, le secrétaire général de l’ONU a exhorté «toutes les parties concernées à s’efforcer de changer de cap sans délai, avec l’aide de l’ONU et l’appui de l’ensemble de la communauté internationale, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

«À l’approche du cinquantième anniversaire du conflit et dans ce contexte difficile, il reste plus urgent que jamais de trouver une solution politique à la question du Sahara occidental. Je demeure convaincu qu’il est possible de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions 2440 (2018), 2468 (2019), 2494 (2019), 2548 (2020), 2602 (2021), 2654 (2022), 2703 (2023) et 2756 (2024) du Conseil de sécurité.» António Guterres

Contrairement à ce que réclame l’Algérie et le Polisario, ces résolutions n’ont pas mentionné l’organisation d’un référendum au Sahara.