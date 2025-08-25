Football : Neil El Aynaoui confirme ses dispositions à jouer pour le Maroc

Appréciant ses premières minutes de jeu avec l’AS Roma face à Bologne (1-0), samedi, Neil El Aynaoui a trouvé l’ambiance «incroyable». «Mes coéquipiers m’ont un peu parlé de la place que j’y trouverais, mais elle a même dépassé mes attentes», a-t-il déclaré, à l’issue de son baptême de l’Olimpico. Répondant par ailleurs à une question sur son évolution internationale, le milieu de terrain de 24 ans a laissé peu de doute sur son choix pour l’équipe du Maroc. «J’ai été en contact avec le sélectionneur. Il m’a dit de continuer. Si je reçois un appel, je serai ravi», a souligné l’ancien lansois.

Ces propos vont dans le sens des informations circulant depuis quelques jours quant à la préférence du joueur franco-marocain pour les Lions de l’Atlas, avec lesquels il a précédemment évolué au sein des moins de 23 ans (Maroc U23). Selon Foot Mercato, le jeune prodige «figurera bien dans la liste de Walid Regragui dans une semaine». La semaine dernière, le média a rapporté que les deux hommes avaient «récemment échangé» et que le milieu de terrain avait «réaffirmé son désir de jouer pour le Maroc».

La conférence de presse du sélectionneur national Walid Regragui est attendue jeudi 28 août 2025, au complexe Mohammed VI de football à Maâmora. Lors de cette rencontre, le coach dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires africaines du Mondial 2026.