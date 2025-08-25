Un vol Ryanair à destination d'Agadir détourné après une tentative d'ouvrir une issue de secours

Un vol Ryanair en provenance de Manchester et à destination d'Agadir a été contraint de revenir au Royaume-Uni, lundi 25 août, après qu'une passagère aurait tenté d'ouvrir une issue de secours en plein vol.

Le vol, qui avait décollé à 9 heures, a fait demi-tour vers son point de dépat, moins d'une heure après que des passagers ont alerté l'équipage de l'incident. La passagère a été déplacée de son siège près de la sortie, tandis que le commandant de bord est resté positionné à la porte jusqu'à l'atterrissage.

«Elle n'a pu que retirer le couvercle en plastique et, par conséquent, n'a pas réussi, car d'autres passagers l'ont arrêtée et ont alerté l'équipage de cabine, qui a ensuite informé le commandant de bord vers 9h30», a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

À l'arrivée, la police du Grand Manchester est montée à bord de l'appareil pour arrêter la mise en cause. Des ingénieurs ont ensuite été appelés pour inspecter l'avion et remplacer le couvercle en plastique endommagé de la porte, ont raconté des témoins au Manchester Evening News.

Selon Ryanair, le vol a ensuite repris son trajet vers le Maroc à 11h22.