Nador : 34 personnes arrêtées, dont «Moussa», après le mariage à Zeghanghane

34 personnes ont été interpellées et deux réseaux de trafic ont été démantelés, la semaine dernière, après la diffusion des images d'un mariage extravagant organisé par le baron de drogue connu sous le nom de «Moussa» dans la ville de Zghanghan (province de Nador). Selon le quotidien arabophone Assabah, le trafiquant notoire fait partie des personnes arrêtées.

La diffusion de vidéos du cortège a alerté les autorités, avec des scènes de coups de feu et la présence d'artistes célèbres lors du mariage. Suite à cela, la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca a mené des perquisitions dans les domiciles de plusieurs suspects.

L'opération a abouti à l'arrestation d'un premier groupe composé de 23 personnes, puis le second, constitué de 11 individus. Les armes à feu apparues lors du cortège ont également été saisies. L'ensemble des détenus ont été transférés au siège du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) à Salé, pour une enquête plus approfondie.

Les mis en cause font face à des accusations de formation d'une bande criminelle, trafic international de drogue, possession et utilisation d'armes à feu sans permis, outre des soupçons de corruption de fonctionnaires publics pour passer sous silence ces activités.

L'opération a également conduit au limogeage du commandant régional de la Gendarmerie royale à Nador de ses fonctions. Par ailleurs, les services poursuivent leurs enquêtes, afin de déterminer les ramifications nationales et internationales du réseau, puis déférer les mis en cause devant le tribunal.