Ifrane : L’Université Al Akhawayn, premier membre international de la LearningWell Coalition

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) a été admise à la LearningWell Coalition, devenant le premier membre international de ce réseau d’universités américaines dédiées à l’avancement du modèle centré sur l’étudiant. Cette coalition rassemble des universités de renom telles que Georgetown, MIT, Tufts, University of Southern California, ou Arizona State University, indique un communiqué de l’université.

D’après la même source, cette adhésion qui s’inscrit dans une démarche d’excellence dans le modèle «liberal arts & sciences» américain de l’université, marque une étape historique puisque l’Université Al Akhawayn devient le premier établissement international à rejoindre ce consortium.

L’accueil de l’Université Al Akhawayn, souligne-t-on de même source, marque également une étape importante dans la mission de la coalition, qui œuvre à promouvoir une éducation transformationnelle, centrée sur l’apprenant, favorisant le bien-être de l’étudiant et le développement de vocation de manière durable.

L’université Al Akhawayn a ajouté avoir rejoint la coalition à travers son programme «Paths to Purpose», un engagement global à l’échelle de son campus offrant aux étudiants des occasions continues d’explorer leur vocation et de réfléchir à leur avenir tout au long de leur parcours universitaire, dans une démarche holistique visant à optimiser la réussite académique, l’employabilité, et la préparation à mener une vie épanouie.

«De jeunes professionnels (et des moins jeunes) se rendent parfois compte que leurs choix d’études, de carrière, ou de vie ne correspondent pas à ce qui les rend heureux, et ils décident de changer de cap parfois assez tard dans leur vie, souvent parce qu’ils n’ont pas vraiment eu l’occasion d’y réfléchir de manière structurée et de faire des choix délibérés», a déclaré le président de l’AUI, Amine Bensaid, cité dans le communiqué. Il a noté que «ce genre de virage peut être évité en intégrant la préparation dans la formation».

A ce titre, des cours interdisciplinaires, séminaires du «Honors Program» et projets de fin d’études offrent aux étudiants l’opportunité de réfléchir à des questions éthiques, à leurs objectifs dans la vie et à leur impact sociétal plus large.