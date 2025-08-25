Le Maroc enregistre une croissance du cheptel grâce aux mesures de reconstitution

Le Maroc a enregistré une augmentation du nombre de têtes de bétail, avec une population totale atteignant 32 832 573, selon les résultats d'un recensement national mené entre le 26 juin et le 11 août. L'opération visait à établir une «base de données précise et à jour sur la population de bétail» afin d'améliorer la productivité et la durabilité du secteur, a indiqué le ministère de l'Agriculture dans un communiqué de presse mardi.

Le recensement a révélé la répartition suivante : 23 158 248 moutons (dont 16 348 449 femelles), 7 474 172 chèvres (dont 5 293 805 femelles), 2 094 109 bovins (dont 1 556 842 femelles) et 106 044 chameaux (dont 91 432 femelles).

Bien que le recensement ait montré une augmentation générale du nombre de têtes de bétail à l'échelle nationale, il a également enregistré une baisse d'environ 30% du nombre de bovins et de chameaux par rapport aux moyennes habituelles.

Les bovins, généralement compris entre 3 et 3,2 millions, ont diminué principalement en raison de la réduction des troupeaux laitiers suite aux restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19 et à l'arrêt de l'irrigation dans les zones irriguées. Les chameaux, habituellement en moyenne autour de 150 000 têtes, ont été affectés par des années consécutives de sécheresse, a noté le ministère.

Sur la base de ces statistiques, le ministère a annoncé qu'à partir de fin septembre 2025, la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations de moutons, de chèvres et de lait en poudre sera levée. Cependant, la suspension des importations de bovins restera en place pour soutenir la reconstitution progressive du cheptel national.

Le gouvernement a mobilisé près de 11 milliards de dirhams en soutien financier direct pour les éleveurs, afin de soutenir l'achat d'aliments pour animaux, la préservation des femelles reproductrices, l'allègement de la dette des éleveurs, les campagnes de vaccination et les formations techniques. Le montant de l'aide allouée à chaque bénéficiaire sera déterminé par le nombre d'animaux enregistrés par les commissions locales et identifiés avec des boucles d'oreilles numérotées.