Moulay El Hassan reçoit les enfants maqdessis des colonies de vacances de Bayt Mal Al-Qods

Sur ordre du roi Mohammed VI, le prince héritier Moulay El Hassan a reçu, lundi au Palais royal de Tétouan, les enfants maqdessis participant à la 16e édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif. Cette initiative reflète le soutien constant du souverain à la Ville sainte et à ses habitants.

Elle vient conforter l’action de l’Agence, dédiée à soutenir la Ville sainte d’Al-Qods et ses habitants au moyen de multiples projets qui ont un impact conséquent sur les Maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

Baptisée Harat Al Maghariba, cette édition, organisée du 10 au 26 août, bénéficie, à l’instar des éditions précédentes, à 50 enfants maqdessis (filles et garçons), âgés de 11 à 14 ans, accompagnés de 5 encadrants venus également de la Ville sainte.

Elle a été marquée par l’organisation de voyages éducatifs, de compétitions artistiques et sportives, ainsi que de visites culturelles en compagnie d’enfants marocains.

A cette occasion, le prince héritier Moulay El Hassan a été salué par Mohamed Salem Echarkaoui, directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, les encadrants et les enfants maqdessis participant à cette 16e édition des colonies de vacances.

Par la suite, le prince héritier a posé pour une photo souvenir, avant de présider une réception offerte par le roi Mohammed VI, en l’honneur de ces enfants. Les enfants maqdessis ont, ensuite, offert au prince héritier un présent-souvenir.

Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif compte à son actif un total de 800 enfants des différents quartiers de la Ville sainte, accompagnés de 80 encadrants, qui ont pu ainsi visiter différentes régions du Maroc et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.