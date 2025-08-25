Le ministère russe de la Santé a mis en avant la carrière d'une médecin marocaine nommée Lobna Mlouki, originaire de la ville d'Oujda, qui a récemment rejoint un hôpital dans la ville de Novokouznetsk.

Selon une déclaration du département, la praticienne s'est installée jeune en Russie, pour poursuivre ses études de médecine après avoir rencontré des difficultés au Maroc. Elle a suivi sa formation académique à l'Université nationale de recherche de Belgorod, après avoir appris le russe à Voronej. Elle a ensuite poursuivi sa carrière professionnelle dans plusieurs hôpitaux à Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad avant de s'établir à Novokouznetsk.

La médecin marocaine a exprimé sa satisfaction quant à l'environnement professionnel favorable qu'elle a trouvé en Russie, appréciant la coopération de ses collègues et l'esprit d'équipe au sein du personnel médical. Elle a affirmé s'être pleinement intégrée dans la société russe et cherche actuellement à obtenir la citoyenneté russe.

Le ministère de la Santé a souligné que cette expérience reflète l'ouverture et l'attrait du système de santé russe et renforce l'échange d'expertise avec des professionnels de la santé de pays amis, contribuant à l'amélioration de la qualité des services de santé offerts aux citoyens.