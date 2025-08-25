Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Russie : Le ministère de la Santé met en lumière le parcours d'une médecin marocaine à Novokouznetsk

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le ministère russe de la Santé a mis en avant la carrière d'une médecin marocaine nommée Lobna Mlouki, originaire de la ville d'Oujda, qui a récemment rejoint un hôpital dans la ville de Novokouznetsk.

Selon une déclaration du département, la praticienne s'est installée jeune en Russie, pour poursuivre ses études de médecine après avoir rencontré des difficultés au Maroc. Elle a suivi sa formation académique à l'Université nationale de recherche de Belgorod, après avoir appris le russe à Voronej. Elle a ensuite poursuivi sa carrière professionnelle dans plusieurs hôpitaux à Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad avant de s'établir à Novokouznetsk.

La médecin marocaine a exprimé sa satisfaction quant à l'environnement professionnel favorable qu'elle a trouvé en Russie, appréciant la coopération de ses collègues et l'esprit d'équipe au sein du personnel médical. Elle a affirmé s'être pleinement intégrée dans la société russe et cherche actuellement à obtenir la citoyenneté russe.

Le ministère de la Santé a souligné que cette expérience reflète l'ouverture et l'attrait du système de santé russe et renforce l'échange d'expertise avec des professionnels de la santé de pays amis, contribuant à l'amélioration de la qualité des services de santé offerts aux citoyens.

Voir 2 commentaires
Maghribi11
Date : le 25 août 2025 à 20h54
Malheureusement nos élites sont attirer par tout ce qui étranger ils trouvent toutes les réponses pour justifier leurs choix quel dommage que ces gens manque de patriotisme et ils pensent thr que c'est meilleurs chez les autres. Elle va toucher quelques sous en.plus elle sera couper de sa famille elle fera sa vie en Russie avec un russe de souche et dans 10 ans elle viendra nous vendre le model russe et l'émigration pour aller en Russie. Quel dommage cette jeunesse marocaine est obséder par l'etranger
golden eagle
Date : le 25 août 2025 à 20h14
"Après avoir rencontré des difficultés au Maroc ." C'est bien dommage que nos élites quittent leur pays pour s'établir et s'épanouir à l'étranger. Mais pourquoi ces difficultés ?
Dernière modification le 25/08/2025 20:54
Voir 2 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter