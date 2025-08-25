Menu
Brève

Après l'affaire d'El Jadida, l'ONDE mobilise le dispositif national psychotrauma de l'enfant

(avec MAP)
Publié
DR

Sur instruction de la princesse Lalla Meryem, présidente de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), l’instance a mobilisé le dispositif national psychotrauma de l’enfant (DNPTE) pour venir en aide à l’enfant victime de viol à El Jadida, lors du moussem Moulay Abdellah Amghar.

L’ONDE a mis aussi à disposition une pédopsychiatre spécialisée afin d’assurer, dès que possible, une prise en charge psychologique adaptée, pour prévenir les conséquences de cette violence sur sa santé mentale, indique un communiqué de l’observatoire.

Dès la survenue du drame et en coordination directe avec le procureur et l’avocate en charge du dossier, l’observatoire a également suivi de près les procédures mises en place pour la protection de l’enfant.

De fait, la violence à l’encontre des enfants pèse lourdement sur leur santé mentale tout au long de la vie.

Les études scientifiques, de par le monde, démontrent la forte association entre les traumatismes et violences à l’encontre des enfants et l’anxiété, la dépression, le suicide, l’état de stress post traumatique, l’abus de substances à l’âge adulte, les comportements agressifs ou antisociaux et les déficiences du fonctionnement cognitif avec mauvais résultats scolaires.

Le dispositif national de psychotrauma de l’enfant (DNPTE) a été institué par Lalla Meryem en octobre 2023. Il compte 6 cellules de psychotrauma réparties sur 6 grandes villes (Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Oujda et Fès), rappelle-t-on.

Ce dispositif est destiné aux moins de 18 ans victimes de catastrophes naturelles ou humaines ou d’évènements susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions psychologiques.

L’intervention rapide de personnels et de professionnels de l’urgence psychologique permet une prise en charge immédiate et post-immédiate adaptée aux enfants, ainsi qu’une préparation et mise en place de relais thérapeutiques ultérieurs.

Benoona
Date : le 25 août 2025 à 17h08
Ces mesures sont une plaisanterie, si vous voulez mon avis. C’est pourtant une occasion idéale de commencer à appliquer la charia loi. Au lieu de détourner l’attention par des ninjas manifestations nocturnes pour Hamas en entraînant leurs enfants, certains devraient plutôt se concentrer sur la lutte contre la pédophilie qui fait des ravages. Ils recevront plus de bénédictions d’Allah que du Qatar et de l’Iran. ——— Prophet Muhammad ﷺ a dit: “ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك… ———- َ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ (المائدة: 105)
