Maroc : Figure du «Cinéma du jeudi», Ali Hassan tire sa révérence

Le journaliste et animateur Ali Hassan est décédé, ce lundi matin, à l’âge de 80 ans. Figure de la programmation du septième art sur la télévision marocaine, le défunt est connu à travers les générations pour son rendez-vous hebdomadaire «Cinéma du jeudi», qu’il a tenu sur la RTM de 1991 à 2003. Né à Midelt en 1945, Mohamed El Ouali de son vrai nom a intégré l’ancienne TVM en 1964. Affutant ses armes derrière le micro comme devant la caméra, il a d’abord présenté les journaux télévisé et parlé, de 1969 à 1987. Il a également préparé et animé l’émission radiophonique «Entracte», de 1970 à 1980, puis de 1981 à 1987 et de 1989 à 2015.

S’invitant sur le petit écran pour un moment cinématographique une fois par semaine, il a eu un grand rôle dans la démocratisation de la culture de l’image, grâce à «Cinéma du jeudi» puis «Ciné-club», de 2003 à 2014 sur Al Aoula. En tant que journaliste, il a par ailleurs participé au lancement de la radio Médi1 en 1980-81. Il a fait aussi le doublage en français de plusieurs séries et films, en plus d’avoir commenté des documentaires cinématographiques.

Ali Hassan a également été chargé d’études à Omnium Nord Africain (ONA) entre 1987 et 1989 et a participé à la création de la chaîne 2M. Sur le grand écran, il a joué en tant qu’acteur dans des longs métrages «Le Grand voyage» de Mohamed Abderrahman Tazi, «Afghanistan pourquoi ?» de Abdellah Masbahi, «Haj Mokhtar Soldi» de Mostafa Derkaoui et «Les Hommes libres» de Ismaïl Ferroukhi. Il a également incarné des rôles dans deux courts-métrages du réalisateur franco-algérien Mahmoud Zemmouri.

En hors-champ, Ali Hassan est le professionnel de la télévision et de l’audio-visuel qui a gagné la confiance de nombreux acteurs gouvernementaux et du septième art. Conseiller du ministre de la Communication de 1998 à 2000, il a par ailleurs été président du jury de la presse au Festival du cinéma francophone de Safi (2004), membre de la Commission du fonds d’aide à la production cinématographique nationale (2012 – 2014) et membre du jury de la compétition longs-métrages au Festival du cinéma maghrébin d’Alger (2013).