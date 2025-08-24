Menu
Casablanca : Un individu arrêté pour menaces contre les fidèles d’une mosquée

Un homme de 28 ans a été arrêté, dimanche soir à Casablanca, pour avoir menacé de commettre un crime contre des personnes à la mosquée Al-Andalous, dans le quartier Anassi. Montrant des signes de troubles mentaux, l’individu a été identifié à l’issue d’une enquête sur une vidéo documentant l’incident de l’intérieur du lieu de culte.

Selon des sources sécuritaires, le mis en cause s’est avéré avoir été récemment admis dans un établissement psychiatrique. Sur instruction du parquet, il a été placé à l’unité des maladies mentales et psychiatriques du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca, pour les expertises nécessaires.

