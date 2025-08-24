Cobalt : Le Maroc en tête des consommateurs de la région MENA avec 91%

Avec 234 000 tonnes, le Maroc représente 91% de la consommation totale du cobalt dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Selon le dernier rapport d’IndexBox, le marché national se taille également part du lion, en s’établissant à 1,9 milliard de dollars (près de 17,02 milliards de dirhams). A la deuxième place, Oman totalise 525 millions de dollars.

A titre individuel, l’écart se creuse également entre le Maroc et les autres pays de la région. A ce titre, l’étude indique que «les niveaux de consommation par habitant les plus élevés» sont enregistrés dans le royaume, avec 6,1 kilogrammes par personne. Oman suit, avec 4,2 kilogrammes par personne.

Par ailleurs, les chiffres globaux montrent le contraste entre la production régionale et les exportations. Si la première a atteint 256 000 tonnes en 2024, seulement 6,7 tonnes ont été expédiées à l’étranger, dont 201 kilogrammes du Maroc. Israël a assuré 61% des exportations totales, tandis que les Émirats arabes unis affichent 36%. Malgré sa moisson maigre en la matière, le rapport fait savoir que «le Maroc a été le pays enregistrant la plus forte progression relative de ses exportations, avec un rythme moyen de +86,1% entre 2013 et 2024».

Pour leur part, les importations régionales ont atteint 1 400 tonnes en 2024, soit une baisse de 5,6% par rapport à l’année d’avant. Le Maroc y représente 86% avec 1 200 tonnes importées, pour une valeur de ,4 millions de dollars. Il est suivi des Émirats arabes unis, avec 195 tonnes pour 1,8 million de dollars.

Enfin, les prévisions indiquent que la demande en cobalt au niveau de la région MENA continuera sa croissance continue, pour atteindre 321 000 tonnes d’ici 2035, soit une valeur estimée à 3,3 milliards de dollars.