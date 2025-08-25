Sahel : Avec la collaboration du Maroc, le Niger tue le chef de Boko Haram

La coopération sécuritaire entre le Maroc et le Niger montre son efficacité. Grace aux informations fournies par les services de renseignements marocains, l’armée nigérienne a pu tuer le chef de l’organisation terroriste Boko Haram. «Les forces armées nigériennes, dans une opération d’une précision exemplaire, ont neutralisé le 15 août le tristement célèbre Bakoura, de son vrai nom Ibrahim Mahamadou, chef redouté de la secte Boko Haram, sur l’île de Chilawa, dans la région de Diffa», dans le sud-est du pays, a annoncé l’armée du Niger.

Cette opération a connu la collaboration des services de renseignement marocains, a révélé La Razon. «Cette coopération, selon des sources marocaines, s'inscrit dans le cadre d'échanges d'informations sécuritaires entre le Maroc et les pays du Sahel et du Sahara, où Rabat apporte son expérience en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé», précise le quotidien espagnol.

Une semaine avant cette opération militaire contre l’ex-chef de Boko Haram, le colonel-major Mahamadou Nouhou Bako, directeur du Centre national d’études stratégiques et de sécurité (CNESS) chargé du renseignement militaire, a reçu le 6 août, dans son bureau le colonel Adil Rajai, attaché de défense de l'ambassade marocaine au Niger.

«L'entretien a principalement porté sur l'importance d'une coopération dans le domaine de la recherche scientifique appliquée aux études stratégiques et sécuritaires entre nos deux pays, à travers le partage d'expériences, en tenant compte des enjeux complexes et multiples pour la paix et la sécurité», a indiqué le CNESS dans un communiqué.

Après cette réunion, des médias algériens et du Polisario ont annoncé que le Niger a décidé de «mettre fin à sa coopération sécuritaire avec le Maroc».

Pour rappel, c’est grâce à une médiation du royaume que quatre espions français ont été libérés du Burkina Faso. Au Mali, une coopération entre la l’Agence nationale de la sécurité d’État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation (DGED) a permis la libération, début août, de quatre camionneurs marocains enlevés depuis janvier par un groupe terroriste.

Le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso ont adhéré, le 23 décembre 2023, à l’initiative lancée, le 6 novembre 2023, par le roi Mohammed VI devant faciliter au pays du Sahel l’accès à l’océan Atlantique.