Maroc : Akdital inaugure trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

Avec le premier centre d’oncologie et de médecine nucléaire à Nador, l’hôpital pluridisciplinaire et le centre international d’oncologie à Oujda, Akdital a inauguré récemment trois établissements hospitaliers pour renforcer l’offre de santé dans l’Oriental.

D’une capacité de 121 lits, l’Hôpital privé d’Oujda propose «l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales», fait savoir un communiqué. La structure est composées d’un pôle de réanimation (12 box polyvalents et 7 box de réanimation néonatale), une unité de soins intensifs (36 lits), un service de maternité équipé de 15 couveuses, une salle de réveil de 10 lits et 2 salles d’endoscopie, un service d’hospitalisation de 28 lits et un hôpital de jour de 13 lits, un service d’urgences avec 12 postes opérationnel 24h/24 et 7j/7, un pôle de cardiologie interventionnelle avec une salle de cathétérisme, fait savoir la même source. Quant au plateau technique, il est équipé d’IRM, de scanner, d’échographie, de radiologie et mammographie.

Par ailleurs, le centre international d’oncologie d’Oujda a une capacité totale de 33 lits, avec une unité de soins intensifs (12 lits) et un service de chimiothérapie (21 lits). Il est également doté d’«un plateau technique de radiothérapie avec accélérateurs linéaires et équipements de dernière génération, un centre de médecine nucléaire, permettant un diagnostic et un traitement oncologique de haute précision, un ensemble de services complémentaires (imagerie médicale, anatomopathologie, consultations spécialisées) permettant une prise en charge intégrée et personnalisée des patients».

Quant à l’hôpital privé de Nador, il constitue le premier centre d’oncologie et de médecine nucléaire dans la ville, avec une capacité de 144 lits. Conçu comme un établissement multidisciplinaire et oncologique moderne pour répondre aux besoins de santé de la province, il comprend «un pôle de réanimation avec 10 box polyvalents et 5 couveuses de réanimation néonatale, une unité de soins intensifs de 28 lits, un service de maternité avec lits d’hospitalisation et nurserie, un plateau technique chirurgical avec 8 blocs opératoires modernes, 2 salles d’endoscopie et une salle de réveil de 7 lits, un pôle de cardiologie interventionnelle avec 2 salles de cathétérisme et une salle d’épreuve d’effort, un pôle oncologique intégré, incluant une unité de chimiothérapie, un service de radiothérapie et un centre de médecine nucléaire, premier centre à Nador, garantissant une prise en charge complète et moderne des cancers, un service d’urgences 24h/24 et 7j/7, équipé de 15 lits».

Selon le groupe Akdital, l’établissement répond aux standards internationaux. L’ensemble des trois structures dans l’Oriental totalise une capacité de 298 lits, Akdital couvrant désormais les 12 régions du Maroc.

Au niveau national, le groupe compte plus de 4 591 lits, répartis sur 41 établissements à travers 24 villes du Maroc. En termes de ressources humaines, ces infrastructures mobilisent plus de 8 700 professionnels.