Scandale d'inceste à Ain El Aouda : Un père et sa fille auraient eu six enfants ensemble

La Gendarmerie royale d'Ain El Aouda a déféré, hier, un père et sa fille devant le procureur général près la Cour d'appel de Rabat, pour leur implication présumée dans une relation incestueuse ayant abouti à la naissance de six enfants.

L'affaire a été révélée lorsqu'une jeune femme de 20 ans, née de la relation entre le père et sa fille, a déposé une plainte auprès du parquet en raison des obstacles qu'elle rencontre pour obtenir des documents pour son mariage. Les enquêtes ont alors révélé que sa mère était également la fille du principal suspect, avec qui elle a eu des enfants avec lui au fil des années, selon le journal Assabah.

Après avoir reçu la plainte, le parquet a chargé le centre judiciaire de la Gendarmerie royale d'Ain El Aouda de mener une enquête confidentielle sur l'affaire, qui s'est terminée par une descente au Douar Oulad Boutaib et l'arrestation du père et de la fille, ainsi que de leurs six enfants. Au cours de l'enquête, la mise en cause âgée de 39 ans a admis que trois de ses enfants étaient de son propre père, tandis que les trois autres seraient d'une relation avec un autre homme.

Sur ordre du parquet, les détenus ont été placés en garde à vue et soumis à des tests génétiques pour vérifier la filiation des enfants. Des échantillons d'ADN du père, de la fille et des six enfants ont été envoyés au laboratoire du haut commandement de la Gendarmerie royale à Rabat, en attendant les résultats.