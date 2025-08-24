France : Un conducteur marocain arrêté en Lorraine après une saisie de haschisch

La police française a arrêté un conducteur marocain, cette semaine en Lorraine, après la saisie de 253 kilogrammes de résine de cannabis à bord dʼun camion utilitaire immatriculé en Espagne. Âgé de 43 ans et porteur dʼun titre de séjour espagnol, le ressortissant a été déféré, vendredi, devant le tribunal judiciaire de Nancy. Celui-ci a ordonné une détention provisoire, en attendant lʼouverture du procès le 1er octobre prochain.

Samedi, les médias français ont rapporté que cette arrestation avait été effectuée mercredi dernier, sur lʼautoroute A31, lors dʼun contrôle au niveau de lʼaire de Loisy (Meurthe-et-Moselle). Selon France 3 Régions, les douaniers ont découvert la cargaison conditionnée en ballots de 40 kilos et dissimulée dans des emballages de fruits.

Pour sa part, le chauffeur aurait déclaré ne pas avoir connaissance de la marchandise illicite à bord. Selon les mêmes sources, lʼopération policière a permis de mettre la main sur «lʼune des plus importantes saisies de drogue de lʼannée».