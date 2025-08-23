Le Maroc expulse de Dakhla une Américaine et une Portugaise

Les autorités marocaines à Dakhla ont expulsé, ce dimanche 24 août, deux ressortissantes étrangères : une Américaine et une Portugaise. Les deux femmes font partie de l'ONG «International Nonviolence Organization», basée à Washington.

Arrivées à Dakhla le vendredi 22 août, elles avaient pour mission de «s'enquérir sur place de la situation des droits de l'Homme». Durant leur séjour de deux jours, elles ont rencontré des membres du bureau de la CODESA (Collectif des défenseurs des droits de l'Homme au Sahara occidental), une organisation étroitement liée au Polisario.

«Lors de ces rencontres, l'accent a été mis sur la situation catastrophique des droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Ces échanges ont également mis en lumière le pillage systématique des ressources naturelles – pêche et agriculture – sans consultation ni consentement du peuple sahraoui, en violation flagrante du droit international», déclare la CODESA dans un communiqué publié sur la plateforme X.

Avant leur expulsion de Dakhla, les deux femmes avaient prévu de rencontrer ce dimanche des journalistes proches du Polisario.