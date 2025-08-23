Aéroport Mohammed V : Arrestation d’un ressortissant turc pour trafic de cocaïne

Les éléments de la sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, vendredi, un ressortissant turc faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires allemandes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le mis en cause, âgé de 43 ans, a été appréhendé immédiatement à son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Turquie, a précisé la même source. L’opération de pointage dans la base de données de l’Interpol a révélé qu’il fait l’objet d’une notice rouge émise par la justice allemande, pour son implication présumée dans une affaire de trafic de cocaïne.

Le suspect a été soumis aux mesures spécifiques à la procédure d’extradition avant de le déférer devant le parquet. Les autorités allemandes ont été avisées de l’arrestation.