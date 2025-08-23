Diaspo #403 : Zineb Fares, de Casablanca à Londres, la success story de Raphia une marque de chocolat marocaine

Zineb Fares, une Marocaine installée à Londres, a su transformer son attachement à ses racines et son esprit d'innovation en un tremplin pour se lancer dans le monde des affaires. Depuis la capitale britannique, elle a créé sa marque, Raphia, qui propose au Maroc une vision contemporaine et raffinée, utilisant le chocolat pour raconter l'histoire de l'appartenance, de l'identité et du goût subtil.

Dans un entretien avec Yabiladi, Zineb Fares évoque avec émotion son enfance à Casablanca : «Mon enfance a été bercée par de longues réunions familiales, le parfum de la fleur d'oranger flottant dans l'air, et l'art de recevoir avec élégance, qui est au cœur de l'hospitalité marocaine. Cet esprit était omniprésent et est devenu une partie de moi. Même après mon déménagement en Suisse pour mes études et ma carrière, ce sentiment d'appartenance et d'hospitalité ne m'a jamais quittée. Il m'a accompagnée partout où je suis allée.»

S'installer à Genève n'a pas été de tout repos. Elle a dû s'adapter à un nouveau rythme de vie et «se traduire elle-même», tant sur le plan linguistique que culturel et émotionnel. Ce qui semblait au départ un défi est devenu une force. «J'ai dû apprendre à m'adapter rapidement, à être flexible et ouverte d'esprit», confie-t-elle.

Raphia : Un pont entre souvenirs et innovation

Zineb a étudié la gestion hôtelière à Genève, une ville reconnue pour son excellence dans ce domaine. Elle explique ce choix : «L'hospitalité était une évidence. Au Maroc, c'est bien plus qu'une profession ; c'est un art de vivre. L'étudier de manière académique m'a permis de transformer cet héritage culturel en quelque chose de tangible et professionnel.»

«Genève m'a appris l'organisation, la précision et les standards internationaux, mais j'ai gardé mon esprit marocain au cœur de tout. Cet équilibre entre discipline et passion a façonné mon approche des affaires.» Zineb Fares

C'est cet équilibre qui a donné naissance à l'idée de Raphia à Londres, où elle s'est installée en 2016. «Raphia est née d'un profond désir de célébrer le Maroc de manière sophistiquée et moderne, sans tomber dans les stéréotypes ou les clichés», explique-t-elle.

«Je voulais quelque chose d'élégant, d'authentique et chargé d'émotions. Londres, avec son innovation et sa diversité, était l'endroit idéal pour lancer la marque. L'identité de Raphia est un tissage de mémoire et de modernité, du chocolat fait main aux ingrédients traditionnels comme les dattes, l'eau de rose et l'huile d'olive, chaque élément est choisi avec soin et signification.» Zineb Fares

Zineb souligne que chaque saveur raconte une histoire, non seulement sur le Maroc, mais aussi sur un sentiment ou un moment particulier. «Mon inspiration vient souvent des rituels saisonniers ou des recettes traditionnelles, comme la chebakia ou les briouats pendant le Ramadan, ou des touches d'amandes et de miel durant les mois plus froids. Il ne s'agit pas seulement de goût, mais d'émotion. Je me demande toujours : Quelle mémoire évoquons-nous ? Et à quelle table invitons-nous les gens à s'asseoir ?»

Elle se remémore des moments clés de son parcours, comme l'ouverture de son premier magasin, ses collaborations avec des hôtels de luxe, ou encore les clients émus par des saveurs qui leur rappelaient la cuisine de leur grand-mère. Elle évoque aussi les défis rencontrés, notamment au début : «Il y avait des défis logistiques, des moments de doute, et la nécessité de tout faire avec des ressources limitées. Ces expériences ont forgé les fondations de Raphia tel qu'il est aujourd'hui.»

Une vision d'avenir pour Raphia

Zineb accorde une grande importance aux retours de ses clients, les décrivant comme «extrêmement touchants. Pour ceux qui découvrent les saveurs marocaines, c'est souvent une expérience de découverte. Pour les Marocains et Nord-Africains à l'étranger, cela réveille une profonde émotion. Beaucoup me disent que cela leur rappelle la maison, leur enfance, leurs familles et leurs racines. Cette connexion est l'essence de notre travail.»

Elle envisage d'étendre sa marque à l'international, en commençant par son pays d'origine. «Le Maroc est au cœur de Raphia, et je souhaite continuer à tisser des liens avec mon pays, que ce soit par la production, les magasins ou des partenariats avec des artisans marocains. À l'international, je vois un grand potentiel au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Europe.»

Enfin, Zineb encourage ses compatriotes expatriées à concrétiser leurs ambitions et à ne pas «attendre le moment parfait, mais à le créer. Votre parcours est un atout précieux. Restez fidèles à votre identité, soyez audacieuses dans votre vision, et entourez-vous de personnes qui vous poussent à avancer. Votre voix compte, où que vous soyez et dans la langue que vous choisissez d'exprimer.»