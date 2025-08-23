Un Marocain déjoue la surveillance militaire espagnole en pénétrant sur les ilots Chafarinas

Le youtubeur marocain A.B, connu sous le pseudonyme «Ibn Nasnas», a réalisé cette semaine une opération audacieuse et risquée sur les îles Chafarinas, sous occupation espagnole. Ce natif de Rabat a réussi à déjouer les systèmes de surveillance de l'armée espagnole pour filmer son incursion.

Après avoir nagé sur une distance de 4 km, le jeune homme a atteint un rocher où l'armée espagnole enterre ses morts. Dans un geste de respect envers les défunts, A.B leur a rendu hommage par un salut militaire, déclarant : «Pour montrer que nous sommes des musulmans qui respectent leur religion. Nous n'avons pas de problème religieux avec eux, mais plutôt politique.»

La vidéo débute par deux messages politiques : le déploiement de l'armée espagnole sur l'îlot Leila en juin 2002 et la visite, en août 2024, de la ministre de la Défense, Margarita Robles, sur les rochers revendiqués par le Maroc.

Par la suite, A.B s'est dirigé vers un autre îlot, où l'armée espagnole a installé un laboratoire biologique. Ce youtubeur marocain n'en est pas à son premier exploit. Il avait déjà mené deux incursions sur les îles Alhucemas et Bades, également sous occupation espagnole, respectivement en 2022 et juin 2023.

Pour rappel, le gouvernement espagnol a alloué en 2024 un budget de 600 000 euros pour renforcer la défense de ces îlots. La ministre de la Défense, Margarita Robles, s'était rendue en août 2024 à Ceuta et Melilla ainsi que sur les rochers revendiqués par le Maroc.

L'opération d'«Ibn Nasnas» n'a pas été revendiquée par une organisation marocaine. Cette initiative intervient deux semaines après qu'Alvise Pérez, eurodéputé et secrétaire général du parti politique «Se Acabó La Fiesta» (Fin de la fête), ait planté le drapeau espagnol sur l'îlot El Mar.