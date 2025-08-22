The Moroccan Pulse : une nouvelle association pour fédérer les Marocains du monde

Une nouvelle structure vient enrichir le paysage associatif marocain. Baptisée “The Moroccan Pulse - Beyond Nations”, cette organisation à but non lucratif ambitionne de fédérer les Marocains du monde autour de cinq valeurs clés : vivre-ensemble, diversité, solidarité, culture et développement.

Présidée par Bouchra Bayed, l’association entend valoriser les compétences et expériences des diasporas marocaines, considérées comme «une ressource précieuse pour le développement économique et social du pays». L’objectif affiché : renforcer la compétitivité et l’influence du Maroc sur la scène internationale.

Fondée par des Marocains établis dans plus de dix pays, “The Moroccan Pulse - Beyond Nations” veut créer un espace de dialogue et de rencontres, aussi bien entre les communautés marocaines de l’étranger qu’avec leurs homologues internationaux. Son action reposera sur plusieurs axes : organisation de colloques et conférences thématiques, mise en place d’un réseau mondial de talents, partage de savoirs et d’expériences, mais aussi partenariats avec les amis du Maroc.

Le lancement officiel est prévu en septembre prochain à Bruxelles, en présence de nombreuses personnalités. Les fondateurs y présenteront leur vision et leur programme, fruit de plus de 15 ans de réflexion, avec la volonté de faire de l’association un vecteur de solidarité et de coopération entre les communautés.