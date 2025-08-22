Le Maroc toujours premier client du gaz espagnol

En juin 2025, le Maroc demeure le premier client du gaz espagnol, selon la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Rabat a importé 858 GWh, soit 35,5 % des exportations de gaz naturel espagnoles, creusant l'écart avec la France, deuxième importateur de gaz ibérique avec 354 GWh (14,6 %). Sur l'année glissante, les exportations espagnoles ont atteint 41 181 GWh , soit une baisse de 17,1 %.

Déjà en 2024, le Maroc avait importé 9 703 GWh, dépassant la France (9 362 GWh).

Dans le même temps, l’Espagne a importé 25 173 GWh de gaz naturel en juin, en hausse de 3,7 % sur un an. Alger reste son premier fournisseur (43,6 %), mais la tendance évolue : le gaz naturel liquéfié (GNL) progresse fortement (+19 %), tandis que les importations via gazoduc reculent (-20,8 %).

Pour le Maroc, cette dépendance gazière à l’Espagne s’accompagne d’une stratégie de diversification des approvisionnements. Rabat prépare notamment une unité flottante de regazéification à Nador West Med, destinée à renforcer la sécurité énergétique du pays.

Avec l’ambition d’atteindre 52 % de renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030, le royaume se positionne comme un acteur incontournable de la coopération énergétique en Méditerranée, tout en consolidant ses liens stratégiques avec l’Espagne.