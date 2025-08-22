Menu
Le Maroc toujours premier client du gaz espagnol

En juin 2025, le Maroc demeure le premier client du gaz espagnol, selon la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Rabat a importé 858 GWh, soit 35,5 % des exportations de gaz naturel espagnoles, creusant l'écart avec la France, deuxième importateur de gaz ibérique avec 354 GWh (14,6 %). Sur l'année glissante, les exportations espagnoles ont atteint 41 181 GWh , soit une baisse de 17,1 %.

Déjà en 2024, le Maroc avait importé 9 703 GWh, dépassant la France (9 362 GWh).

Dans le même temps, l’Espagne a importé 25 173 GWh de gaz naturel en juin, en hausse de 3,7 % sur un an. Alger reste son premier fournisseur (43,6 %), mais la tendance évolue : le gaz naturel liquéfié (GNL) progresse fortement (+19 %), tandis que les importations via gazoduc reculent (-20,8 %).

Pour le Maroc, cette dépendance gazière à l’Espagne s’accompagne d’une stratégie de diversification des approvisionnements. Rabat prépare notamment une unité flottante de regazéification à Nador West Med, destinée à renforcer la sécurité énergétique du pays.

Avec l’ambition d’atteindre 52 % de renouvelables dans son mix électrique d’ici 2030, le royaume se positionne comme un acteur incontournable de la coopération énergétique en Méditerranée, tout en consolidant ses liens stratégiques avec l’Espagne.

