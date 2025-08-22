L’armée algérienne interdit aux Sahraouis de quitter Tindouf afin de réduire l’émigration vers l’Espagne

L'armée algérienne a cessé de délivrer des autorisations permettant aux Sahraouis de quitter légalement les camps de Tindouf pour voyager en Algérie. «Cette décision résulte du nombre croissant de jeunes des camps qui tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, risquant leur vie pour atteindre les côtes des îles Baléares», a confié une source sahraouie à Yabiladi.

«Craignant un exode massif vers l'Espagne, la direction du Front a demandé un renforcement de la présence sécuritaire algérienne dans les camps», poursuit la même source.

Ces restrictions à la mobilité des Sahraouis surviennent alors que l'archipel des Baléares enregistre une augmentation de 77 % des arrivées de migrants irréguliers en provenance d'Algérie jusqu'au 15 août, selon les chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur. En revanche, le reste de l'Espagne a connu une baisse de 29,3 % de l'immigration irrégulière sur la même période par rapport à 2024, rapporte la presse officielle espagnole.

Un média du Polisario a reconnu l'afflux de jeunes Sahraouis vers l'Espagne, tout en appelant la direction du Front à «encadrer» cette migration pour qu'elle serve les intérêts du Polisario chez le voisin ibérique.

Il est à noter que les familles des hauts responsables du mouvement séparatiste sont légalement installées en Espagne.