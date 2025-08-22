La Russie prête à aider le Maroc à protéger ses sites énergétiques de cyberattaques

La Russie a offert son aide au Maroc pour protéger ses infrastructures énergétiques contre les cyberattaques. Cette proposition a été officiellement formulée lors d'une rencontre entre Roman Marshavin, vice-ministre russe de l'Énergie, et Mohamed Oumed, secrétaire général du ministère marocain de la Transition énergétique, selon des médias russes.

«Nous sommes prêts à montrer comment nos infrastructures énergétiques sont sécurisées contre les virus informatiques et autres menaces. Nous pouvons partager nos avancées et méthodes de protection. Nous sommes convaincus que nos deux pays ont un grand potentiel de coopération.» Roman Marshavin

Pour rappel, le Maroc a récemment été la cible de cyberattaques qui ont notamment visé les données de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) et l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette semaine, Moscou a accueilli la troisième réunion du Groupe de travail sur la coopération énergétique entre le Maroc et la Russie. Les discussions ont également porté sur des projets communs dans le secteur du gaz, la modernisation et la construction d'infrastructures électriques, ainsi que la production d'énergies renouvelables.