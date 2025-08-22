Menu
CHAN 2024 : Le Maroc bat la Tanzanie et file en demi-finale

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 1'
La sélection marocaine des joueurs locaux s'est qualifiée pour les demi-finales du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), en battant son homologue tanzanienne par 1 but à 0, en quart de finale disputé vendredi à Dar Es Salaam.

Oussama Lamlioui a inscrit le but de victoire des Lions de l’Atlas à la 65e minute de jeu. Plus tôt dans l’après-midi, le Madagascar a validé le premier ticket pour les demi-finales, en battant le Kenya par 4 tirs au but à 3 (Temps réglementaire: 1-1, prolongations: 1-1), à Nairobi.

Shineon8
Date : le 22 août 2025 à 21h53
Un grand match! 🇲🇦
Benoona
Date : le 22 août 2025 à 21h40
Esprit sportif Beaucoup d’occasions ratées du côté du Maroc et pas mal d’erreurs du côté de la Tanzanie… mais dans l’ensemble, ils ne se sont pas trop mal débrouillés.
