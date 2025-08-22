L'international marocain Brahim Diaz prolonge son contrat avec le Real Madrid

L'international marocain Brahim Diaz a conclu un accord avec le Real Madrid, pour prolonger son contrat qui expire initialement en 2027. Selon ESPN, le club espagnol devrait annoncer officiellement cette prolongation dans les mois à venir, dans le cadre de sa stratégie visant à conserver les piliers essentiels de l'équipe.

Du haut de ses 26 ans, Brahim Diaz s'est imposé comme l'un des joueurs les plus remarquables du Real Madrid. La saison dernière, il a participé à 56 matchs dans diverses compétitions, a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives. Il a également débuté lors de la première journée du championnat espagnol sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso, aux côtés de ses coéquipiers attaquants Vinicius Junior et Kylian Mbappe.

Selon les sources d'ESPN, Alonso tenait à maintenir une communication directe avec Diaz avant de prendre les rênes du staff technique, cet été. Il lui a expliqué notamment les détails de son rôle dans l'équipe, ainsi que ses projets pour lui.

L'entraîneur espagnol a exprimé une confiance totale dans les capacités du joueur maroco-espagnol, ce qui a eu un impact positif sur le moral de Brahim Diaz.

Malgré les offres tentantes reçues de plusieurs grands clubs européens au cours du mercato estival et des phases précédentes de transferts, Diaz est resté ferme dans sa volonté de poursuivre sa carrière avec le Real Madrid.

Les informations indiquent que le Paris Saint-Germain faisait partie des équipes en vue cherchant à le recruter, mais le joueur a décidé de rester avec les Meringue.