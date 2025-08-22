Sidi Ifni : Saisie de près de 2t de haschisch destiné au trafic international

Les éléments de la sûreté nationale de la ville de Sidi Ifni ont mis en échec, aux premières heures de vendredi, une tentative de trafic international de drogues et d'immigration irrégulière par voies maritimes et saisi 1 tonne et 922 kg de résine de cannabis, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les interventions policières ont permis la saisie d'un canot pneumatique équipé de deux moteurs, sur une plage située à environ cinq kilomètres de Sidi Ifni en direction de la ville de Tiznit, avec à bord sept personnes et des jerricanes d'essence, en plus de 50 ballots de drogue d'un poids total d'une tonne et 922 kg, précise la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte, en vue de déterminer le niveau d'implication des personnes interpellées dans cette affaire liée au trafic international de drogues et à l'organisation de l'immigration irrégulière en mer.