Une exposition itinérante célèbre l’Histoire partagée entre Amsterdam et le Maroc

L’espace des Archives de la ville d’Amsterdam accueille, du 24 septembre au 11 octobre 2025, l’exposition itinérante «Marocains à Amsterdam : une histoire partagée». À l’occasion du 750e anniversaire de la capitale des Pays-Bas, l’événement est conçu par le Centre euro-méditerranéen pour les migrations et le développement (EMCEMO), en collaboration avec l’institution et le quartier du Centre-Ville. L’objectif est d’«explorer l’Histoire, le présent et l’avenir de la communauté marocaine» ancrée dans le tissu social, culturel, économique et politique de la municipalité.

En effet, les organisateurs rappellent qu’Amsterdam abrite «la plus grande communauté marocaine des Pays-Bas», près d’un Amstellodamois sur dix étant d’origine marocaine. A ce titre, ils soulignent que «les membres de cette communauté contribuent à l’histoire de la ville par leur histoire personnelle». Ce projet propose ainsi «une place permanente dans l’histoire commune d’Amsterdam et rend leurs contributions visibles auprès d’un large public».

À cet effet, l’exposition et son site web explorent divers thèmes, dont «la migration du Maroc vers les Pays-Bas, les conditions de vie et de travail à Amsterdam, le regroupement familial, la lutte sociale pour l’égalité et contre le racisme, le rôle des organisations de migrants, des mosquées et des médias locaux». Ils donnent de la visibilité également à «la lutte pour l’émancipation des femmes et de la communauté LGBTQ+, ainsi que la participation politique, culturelle et sportive des Amstellodamois marocains».

Parallèlement à l’ouverture de l’exposition, des rencontres avec divers acteurs de la société civile, politiques, universitaires et artistes enrichissent le programme. Parmi les intervenants figurent le président d’EMCEMO, Abdou Menebhi, l’historienne Nadia Bouras, la réalisatrice Fatima Jebli Ouazzani, la journaliste présentatrice Nadia Moussaid, entre autres.

Des portraits d’Amstellodamois et d’organisations marocaines éminentes, passées et présentes, seront également présentés. Par ailleurs, le site web de l’exposition sera alimenté au fur et à mesure par des actualités, des reportages et des portraits, en plus d’informations générales sur divers thèmes, le programme, des témoignages personnels, des vidéos et des supports visuels, ainsi qu’un aperçu des sources utilisées.

La plateforme propose également aux visiteurs de partager leur propre récit, ou encore de tester leurs connaissances avec un quiz.