Etats-Unis : Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, un soutien du Polisario

Aux Etats-Unis, des agents du FBI ont perquisitionné, ce vendredi 22 août, le domicile de John Bolton, dans le cadre d’une «enquête de sécurité nationale à la recherche de documents classifiés».

«Le FBI mène des activités autorisées par le tribunal dans la zone. Il n’y a aucune menace pour la sécurité publique», a déclaré un responsable du Bureau fédéral d’investigation à un média américain.

John Bolton, un ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité des Etats-Unis au cours du premier mandat présidentiel, a critiqué, ces derniers jours, les «concessions» fates par l’actuel locataire de la Maison blanche au président russe Vladimir Poutine.

Bolton est connu, également, pour son soutien au Polisario. Il était l’un des premiers hauts fonctionnaires américains à avoir condamné la décision de Trump de reconnaître la marocanité du Sahara, le 10 décembre 2020.

Donald Trump a mis fin, en janvier dernier, aux fonctions de l’équipe des services secrets chargée de protéger John Bolton. Les relations entre les deux hommes sont glaciales, notamment depuis que Trump avait limogé, en septembre 2019, Bolton du poste de conseiller à la sécurité des Etats-Unis

Pour rappel, des agents du FBI avait perquisitionné, en août 2022, le domicile de Donald Trump, dans le cadre d’une enquête portant sur «la recherche de documents classifiés». Les enquêteurs soupçonnaient alors le milliardaire républicain d’avoir violé une loi américaine sur l’espionnage sur la détention de documents confidentiels liés à la sécurité des Etats-Unis.