Tétouan : Arrestation d'un septuagénaire pour viol sur un mineur

La police de la ville de Tétouan a lancé une opération sécuritaire ayant abouti, mercredi, à l'arrestation d'un septuagénaire soupçonné de viol sur un mineur.

Selon le journal Assabah, le mis en cause âgé de 72 ans aurait attiré la victime, un garçon de 10 ans, qu'il a soumis à des sévices sexuels dans la ville. Les enquêtes de terrain et l'expertise technique ont ensuite permis l'identification et l'arrestation de l'individu.

La même source a ajouté que la victime a reçu un soutien psychologique et social immédiat. Pour sa part, le suspect a été placé en garde à vue, en attendant la suite des investigations en cours.