Brève

Tétouan : Arrestation d'un septuagénaire pour viol sur un mineur

Publié Temps de lecture: 1'
DR

La police de la ville de Tétouan a lancé une opération sécuritaire ayant abouti, mercredi, à l'arrestation d'un septuagénaire soupçonné de viol sur un mineur.

Selon le journal Assabah, le mis en cause âgé de 72 ans aurait attiré la victime, un garçon de 10 ans, qu'il a soumis à des sévices sexuels dans la ville. Les enquêtes de terrain et l'expertise technique ont ensuite permis l'identification et l'arrestation de l'individu.

La même source a ajouté que la victime a reçu un soutien psychologique et social immédiat. Pour sa part, le suspect a été placé en garde à vue, en attendant la suite des investigations en cours.

Benoona
Date : le 22 août 2025 à 15h56
Comme je l’ai déjà dit, le parc aux crocodiles d’Agadir devrait enfin servir à quelque chose. Dix jours de jeûne pour les crocos, puis on leur balance les violeurs en guise de festin. Résultat : un violeur en moins, un crocodile bien nourri, et le parc qui économise sur les frais de nourriture. Franchement, un vrai service public !
