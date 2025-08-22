La reprogrammation de cellules sanguines ouvre les possibilités thérapeutiques et de recherches

L’annonce par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé (FM6SS) de la réussite de la reprogrammation de cellules sanguines périphériques humaines (PBMCs) en cellules souches pluripotentes induites (iPS), ouvre de vastes possibilités thérapeutiques et de recherches, a affirmé, jeudi, le directeur du Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation, Saber Boutayeb.

Pr Boutayeb, qui était l’invité du Carrefour de la soirée sur Medi1 Radio, a relevé que cette réussite, une première au Maroc, tient son importance de la possibilité de rendre des cellules corporelles normales, qui proviennent du sang, dans un état déprogrammé, en l’occurrence des cellules souches pluripotentes.

Il a, en outre indiqué, que cette avancée scientifique majeure, annoncée par la FM6SS est une technique que seuls 20 à 30 pays maîtrisent à travers le monde.

A travers cette technique, a expliqué Pr Boutayeb, on est arrivé à avoir une cellule totalement déprogrammée et qui est retournée à un état de cellules souches pluripotentes. Il ajoute qu’on peut la reprogrammer pour la transformer de nouveau en n’importe quel type de cellules adultes, à savoir des cellules cardiaques, des cellules du système nerveux central, des cellules hépatiques ou pancréatiques.

Dans un communiqué rendu public, la FM6SS a annoncé que cette avancée stratégique ouvre la voie à la création d’une plateforme nationale de reprogrammation et de différenciation cellulaire, au service de la recherche biomédicale, de la médecine personnalisée et des thérapies innovantes.

Avec cette réussite, actuellement en phase de validation et de caractérisation scientifique, la Fondation place le Maroc au rang d’acteur pionnier dans les biotechnologies et la médecine régénérative.