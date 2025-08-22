Sahara: La députée espagnole Tesh Sidi critique la position de Rima Hassan

La nouvelle position de l’eurodéputée Rima Hassan sur la question du Sahara suscite l'inquiétude parmi les partisans du Polisario en Europe. En témoigne la réaction de Tesh Sidi, députée espagnole d'origine sahraouie issue de la coalition d'extrême gauche Sumar.

Sur la plateforme X, Tesh Sidi a qualifié la position de Rima Hassan de «douloureuse». «On ne peut ni invisibiliser ni minimiser la lutte anticoloniale du peuple sahraoui, qui vit depuis plus de 50 ans sous occupation marocaine et qui, auparavant, a subi 100 ans de colonialisme espagnol.» a-t-elle déclaré.

La députée de Sumar, connue pour ses positions pro-Polisario, a exprimé l'espoir que la récente déclaration de l’eurodéputée franco-palestinienne de La France insoumise «ne discrédite pas notre lutte et ne soit pas motivée par une stratégie électorale qui pourrait avoir du sens en France, mais qui ignore la réalité».

Tesh Sidi a également exprimé sa préoccupation quant aux répercussions potentielles de la position de Rima Hassan sur «des décisions cruciales au Parlement européen concernant le Sahara occidental, comme les accords d’association, où l’influence des lobbies marocains est très forte».

Elle a souligné que ces conséquences pourraient également affecter «le groupe de gauche, The Left, avec lequel nous partageons un espace au Parlement européen».

La presse du Polisario n’a pas encore commenté la déclaration de l’eurodéputée franco-palestinienne sur le Sahara. En revanche, les rares médias algériens qui ont abordé le sujet l'ont fait sous l'angle de l'influence israélienne, à l'instar de TSA ou encore un journal en ligne arabophone, en occultant les propos de Rima Hassan moins favorables à la position algérienne sur le Sahara occidental.