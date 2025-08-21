Cuivre et or : Morocco Strategic Minerals révèle le potentiel inexploité de Tifernine

Près de la ville marocaine d’Ouarzazate, Morocco Strategic Minerals Corporation a effectué plusieurs échantillonnages, en juillet dernier sur la propriété de Tifernine étendue du 16 km². Dévoilant ses premiers résultats, jeudi 21 août, la société canadienne confirme «la présence d’une minéralisation à haute teneur en cuivre dans les structures exposées» et «d’importantes anomalies en cuivre», outre un «potentiel aurifère inexploité».

Les échantillons ont été analysés au Laboratoire africain des mines et de l’environnement (Afrilab) à Marrakech, pour déterminer leur teneur en argent, cuivre, oxyde de cuivre (CuOX), fer, plomb et zinc. Selon un communiqué de l’entreprise, ceux présentant une teneur en cuivre supérieure à 5% «ont été réanalysés par titrage».

Vice-président du développement corporatif, Pierre-Olivier Goulet explique qu’au niveau de Tifernine, «la minéralisation est structurellement contrôlée par des veines et des zones de cisaillement, dont la largeur atteint jusqu’à 11 mètres». Selon le responsable, «les valeurs anomales en or soulignent le potentiel aurifère inexploité de la propriété, tandis que les fortes teneurs en zinc renforcent son caractère polymétallique». En outre, les résultats mettent en évidence «l’ampleur et le potentiel de croissance» de l’étendue étudiée.

En l’espèce, la société conçoit «un programme d’exploration de suivi qui comprendra une cartographie géologique détaillée et des tranchées pour évaluer la continuité de la minéralisation et générer des cibles supplémentaires sur la propriété Tifernine».

Les échantillonnages montre une importante teneur en minerais

Sur cette propriété, des structures minéralisées importantes ont en effet été localisée dans la partie nord-est du permis. Elles ont été étudiées à travers un total de 14 échantillons en rainure (76 individuels, hors blancs AQ/CQ, standards et doublons) le long de la structure ST1, en plus de cinq échantillons ponctuels dans ST2 et ST3.

Résultats moyens obtenus à partir d’échantillons de canaux

Selon la société, l’échantillonnage comprend «5 échantillons de canaux titrant plus de 1,00% Cu, avec une valeur maximale de 2,30% Cu ; 3 échantillons de canaux titrant plus de 1,00% CuOX, avec un maximum de 1,72% CuOX ; 3 échantillons ponctuels retournant des teneurs en cuivre supérieures à 0,50 % Cu, dont 1,89% Cu (échantillon Tif-16, ST3)».

Par ailleurs, 42 échantillons se sont avérés être «au-dessus de la limite de détection pour l’or ( >0,05 g/t Au ), avec un maximum de 0,30 g/t Au (échantillon Tif-16)», outre «13 échantillons avec des valeurs de zinc supérieures à 0,50 % Zn, dont un maximum de 17,75% Zn (échantillon Tif-07)».

Le projet de cuivre de Tifernine est situé à 10 km de la propriété BMR, où Morocco Strategic Minerals détient également une option d’acquisition de 100% des parts.

Dans sa composition géologique, Tifernine prend la forme d’un «complexe rhyolitique et andésitique édiacarien recoupé par des failles», avec des structures contenant localement des veines de quartz-carbonate. La minéralisation en cuivre est observée en veines et en dissémination dans les roches volcaniques.