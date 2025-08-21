Real Valladolid présente son défenseur marocain Mohamed Jawab avec des versets du Coran.

Le Real Valladolid a récemment organisé une conférence de presse pour présenter son nouveau défenseur, l'international marocain Mohamed Jawab, fraîchement transféré du club français de Rennes. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale et festive.

La conférence a débuté de manière originale avec le directeur sportif du club, Victor Orta, qui a récité des versets du Coran tirés de la Sourate An-Najm (versets 39 à 41) : «... que l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés * et qui seront appréciés à leur juste valeur * pour être ensuite amplement récompensés...»

«Nous espérons que ta récompense ici sera le succès, ce qui sera un succès pour nous tous au sein de ce club.» Victor Orta

De son côté, Mohamed Jawab a exprimé sa détermination à donner le meilleur de lui-même pour contribuer au succès de l'équipe, tant sur le plan collectif qu'individuel. Lors de la conférence de presse, le défenseur s'est exprimé en arabe, accompagné d'un traducteur. Il a affirmé : «J'ai une grande confiance en l'entraîneur, et je travaille dur pour être prêt à donner le meilleur de moi-même sur le terrain dès qu'il le décidera.»

?️ CONFÉRENCE DE PRESSE

"Je me concentre sur le jeu maintenant, cette année est très importante pour le Real Valladolid et je veux m'entraîner davantage et bien pour jouer."

⬇ Écoutez les paroles de Mohamed ⬇https://t.co/g70mqroMCr pic.twitter.com/VyPv3hfKgI — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) 19 août 2025

Le joueur marocain a également déclaré : «Je voulais jouer en Espagne, et Victor m'a parlé du club. J'ai été très impressionné par le Real Valladolid, car c'est un club ambitieux et important avec une riche histoire et une trajectoire significative.»

«Je compte toujours sur mon intelligence sur le terrain, en plus de ma force physique, mais l'intelligence reste mon atout principal.»

La saison dernière, le Real Valladolid comptait déjà trois joueurs marocains dans ses rangs : Adam Aznou, Selim Amallah et Anuar Tuhami.