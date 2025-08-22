Une avocate italienne retrouvée après avoir été portée disparue au Maroc

Les autorités de sécurité marocaines ont réussi à localiser Denise Zaksongo, une avocate italienne d'origine africaine, qui avait disparu à l'aéroport de Casablanca le 19 août lors de son voyage de l'Italie vers le Burkina Faso. Son mari italien, un médecin de l'hôpital de Catane, a confirmé qu'elle était en sécurité et qu'elle se trouvait actuellement avec sa famille à Ouagadougou, selon les médias espagnols.

Denise Zaksongo a précédemment occupé le poste de directrice adjointe du centre d'accueil Cara di Mineo. Après son dernier appel avec son mari, mardi matin, son entourage est resté sans nouvelles d'elle, ce qui a suscité l'inquiétude du conjoint. Celui-ci a signalé la disparition aux autorités italiennes pour informer le ministère des Affaires étrangères. Le département a également suivi le dossier auprès du consulat italien à Casablanca et l'ambassade à Rabat.

Selon son mari, la concernée a été retrouvée à l'aéroport dans un état d'épuisement et de confusion après avoir perdu son sac et son téléphone, ce qui suggère qu'elle aurait pu souffrir d'un problème de santé dû à un épisode d'hypoglycémie.