Sefrou : Le président de la commune arrêté pour chèques sans provision

La Brigade nationale de la police judiciaire a arrêté, jeudi, le président du conseil municipal de la ville de Sefrou. Membre du Rassemblement national des indépendants (RNI), Rachid Ahmed Cherif était recherché pour émission de chèques sans provision, d'une valeur de plusieurs milliers de dirhams, selon des sources médiatiques locales. En fuite depuis plusieurs semaines, il a finalement été placé en garde à vue pour les suites de l'enquête.

La disparition de l'élu local a fait l'objet de toutes les interrogrations et spéculations, d'autant que cette absence prolongée a paralysé le fonctionnement des services municipaux. Vu la situation, le gouverneur de la province de Sefrou a saisi le tribunal administratif de Fès pour engager une procédure de révocation.