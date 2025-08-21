Imouzzer : Arrestation d'un individu après l'agression mortelle d'un policier

Les éléments de la sûreté nationale du commissariat de police de la ville d'Imouzzer ont procédé, jeudi dans la soirée, à l'arrestation d'un individu, âgé de 63 ans et présentant des signes de troubles mentaux et d'agressivité. L'homme s'est rendu coupable d'une agression physique à l'arme blanche contre un fonctionnaire de police, entraînant le décès de ce dernier, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les premières informations de l'enquête, le suspect se trouvait dans un état anormal. Il a surpris la victime, en charge de la régulation de la circulation à un carrefour, et l'a agressé physiquement de manière grave à l'aide d'une arme blanche, sans raison apparente, entraînant ainsi son décès lors de son évacuation vers l'hôpital.

L'intervention immédiate des forces de police a permis l'arrestation du suspect sur place et la saisie du couteau utilisé lors de cette agression, a-t-on relevé de même source. Les informations disponibles à ce stade de l'enquête indiquent que le suspect est sans domicile fixe et a déjà été interné dans des établissements psychiatriques, la dernière fois en décembre 2024. Les services de la police judiciaire ont ouvert une enquête, afin de faire la lumière sur toutes les circonstances de cette affaire.

En reconnaissance des sacrifices consentis par le policier, martyr du devoir décédé lors de l'exercice de ses fonctions, le Directeur général de la sûreté nationale a pris la décision de le promouvoir à titre exceptionnel au grade d'officier.

De même, il a donné des instructions à la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale (FMSN) et aux services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour prendre en charge les funérailles du policier victime et apporter tout le soutien et l'aide nécessaires à sa petite famille.