Mauritanie : La douane saisit des carburants de contrebande du Polisario

Mercredi 20 août, une patrouille de la douane mauritanienne a intercepté une quantité significative de carburant de contrebande appartenant au Polisario. «L'opération a abouti à la saisie de deux camions transportant 61 tonnes de gasoil de contrebande dans la province de l'Inchiri, à l'ouest du pays. Les camions portaient les plaques d'immatriculation suivantes : SH40322700 et SH3018719», précise la douane dans un communiqué. Les immatriculations débutant par «SH» sont caractéristiques des véhicules du Polisario.

«Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus des douanes pour protéger l'économie nationale et décourager les réseaux de contrebande, conformément à la politique stricte menée par l'Administration générale des douanes.» Douane mauritanienne

En avril 2024, les camps de Tindouf avaient été le théâtre d'une mutinerie menée par des miliciens de la «première région militaire» du Polisario. Ces derniers avaient retenu leur commandant, l'accusant de détourner d'importantes quantités de carburant (environ 25 tonnes) vers le marché mauritanien. Cette révolte s'était soldée par la défection d'une centaine de combattants en juillet de la même année.

En septembre 2024, un média sahraoui a ouvertement accusé Brahim Ghali de diriger un réseau de détournement de carburant fourni par l'Algérie aux régions militaires. Le chef du Front aurait confié la gestion de cette opération à un de ses frères et un cousin.

La même source affirme que le Polisario approvisionne en carburant les équipes de la MINURSO opérant dans les «zones libérées», situées à l'est du Mur des Sables, érigé par les Forces armées royales (FAR).