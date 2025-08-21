Mondial U20 : Le Maroc et l’Espagne lorgnent deux talents binationaux

A l’approche de la Coupe du monde des moins de 20 ans (Mondial U20), qui se tient du 27 septembre au 19 octobre 2025 au Chili, le Maroc et l’Espagne prospectent sur le même terrain des talents binationaux. Parmi les jeunes joueurs retenus dans les pré-listes des deux sélections respectives, certains figurent à la fois dans les rangs des Lions de l’Atlas et de la Roja, à l’image de Rachad Fettal et de Thiago Pitarch. Les deux joueurs du Real Madrid et du Real Madrid Castilla, l’équipe réserve des Merengues, devront trancher entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF) ou la son homologue espagnole (RFEF).

Au Mondial U20, le Maroc et l’Espagne sont dans le groupe C. Ils s’affronteront le 28 septembre prochain. En attendant, les talents maroco-espagnols prendront le temps de décider quelle couleur nationale porter entre celles de leurs deux pays. Depuis des années, nombre parmi eux sont justement approchés par les scouts de la fédération, à l’image de Brahim Diaz ou encore de Lamine Yamal, chacun d’eux ayant opté pour une sélection différente.

Recruté par le Real Madrid Castilla en provenance d’Almeria, l’attaquant Rachad Fettal s’est démarqué en présaison, inscrivant 5 buts, la moitié du total qu’enregistre son club. Depuis quelques jours, le milieu de terrain Thiago Pitarch a quant à lui été convoqué par Xabi Alonso pour rejoindre les entraînements avec les Merengues, qui démarrent la saison avec quelques blessures dans les rangs du contingent principal.

En sélection nationale, Rachad Fettal a déjà disputé un match avec l’Espagne U18, en 2023. Lors de cette rencontre, il a inscrit l’un des trois buts lors de la victoire face à l’Italie (3-1). Il a également joué avec le Maroc U20 à sept reprises et inscrit deux buts.