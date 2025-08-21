Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Le Maroc dément les accusations d’une grâce royale accordée à un terroriste arrêté en Espagne

Publié Temps de lecture: 1'
DR

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti, jeudi, les informations publiées par le journal espagnol Gaceta, selon lesquelles l’un des islamistes arrêtés à Vallfogona de Balaguer (Lérida) aurait bénéficié d’une grâce royale au Maroc.

Selon la même source, le ressortissant marocain concerné avait été condamné le 28 mars 2017 à six mois de prison ferme pour incitation et apologie d’actes terroristes ainsi que pour appartenance à une organisation terroriste. Il a purgé l’intégralité de sa peine jusqu’au 16 septembre 2017, sans bénéficier d’aucune mesure de grâce.

Terrorisme : Le principal accusé à Lleida déjà condamné au Maroc

La DGPAR souligne que ces affirmations sont «totalement infondées» et les qualifie de manœuvre visant à nuire aux relations de coopération et de bon voisinage entre Rabat et Madrid.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter