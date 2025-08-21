Football : Neil El Aynaoui a-t-il fait son choix pour l’équipe nationale ?

Fraîchement transféré vers l’AS Roma en provenance de Lens, Neil El Aynaoui semble s’être fixé sur son choix pour l’équipe nationale. Entre la France ou le Maroc, le milieu de terrain de 24 ans tendrait pour les Lions de l’Atlas, avec lesquels il a précédemment évolué au sein des moins de 23 ans (Maroc U23). Selon des informations de Foot Mercato, le jeune prodige «figurera bien dans la liste de Walid Regragui dans une semaine». Le média rapporte que «les deux hommes ont récemment échangé et le milieu de la Roma a réaffirmé son désir de jouer pour le Maroc».

«Sauf retournement de situation, cette fois les supporters marocains accueilleront bien un nouveau joueur en septembre prochain pour les matches face au Niger et à la Zambie», ajoute encore Foot Mercato. Après le récent match amical entre Lens et l’AS Roma, Neil El Aynaoui a justement été questionné sur son avenir international. «J’ai eu l’occasion de jouer avec les jeunes du Maroc. Mon objectif maintenant, c’est de tout donner avec la Roma, et on verra ce qui viendra ensuite», avait-il déclaré.