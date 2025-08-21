Maroc : Le gouvernement suspend la campagne de contrôle sur les motos

Le chef du gouvernement a décidé, ce jeudi, de suspendre temporairement la campagne lancée par le ministère des Transports et de la logistique pour le contrôle des motos. Cette mesure a été prise après une polémique sur la saisie d'un grand nombre de deux-roues dans plusieurs villes.

La campagne cible principalement les motos ayant subi des modifications techniques illégales pour augmenter leur vitesse. Les autorités compétentes ont utilisé des dispositifs avancés, en référence aux normes selon lesquelles un véhicule est considéré conforme si sa vitesse ne dépasse pas 58 km/h. Si cette limite est franchie, la moto est saisie, un PV est établi et transmis au procureur.

Ces modifications illégales sont passibles d'amendes allant de 5 000 à 30 000 dirhams, avec des peines de prison pouvant aller de trois mois à un an, en vertu des dispositions du Code de la route.

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a justifié cette campagne en citant le nombre élevé de victimes d'accidents de la route parmi les utilisateurs de motos, qui représentent plus de 40% des décès dans ces circonstances.

Seulement, Le360 a révélé que le chef du gouvernement avait pris attache avec le ministre des Transports et de la logistique, Abdessamad Kayouh, pour demander l'arrêt immédiat de la campagne.

Dans un premier temps, il est décidé d'accorder une période de grâce de 12 mois aux utilisateurs de motos. L'idée est de permettre une adaptation progressive aux normes légales, en mettant l'accent sur la sensibilisation plutôt que sur des mesures punitives immédiates.