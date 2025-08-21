Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Maroc : Le gouvernement suspend la campagne de contrôle sur les motos

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le chef du gouvernement a décidé, ce jeudi, de suspendre temporairement la campagne lancée par le ministère des Transports et de la logistique pour le contrôle des motos. Cette mesure a été prise après une polémique sur la saisie d'un grand nombre de deux-roues dans plusieurs villes.

La campagne cible principalement les motos ayant subi des modifications techniques illégales pour augmenter leur vitesse. Les autorités compétentes ont utilisé des dispositifs avancés, en référence aux normes selon lesquelles un véhicule est considéré conforme si sa vitesse ne dépasse pas 58 km/h. Si cette limite est franchie, la moto est saisie, un PV est établi et transmis au procureur.

Ces modifications illégales sont passibles d'amendes allant de 5 000 à 30 000 dirhams, avec des peines de prison pouvant aller de trois mois à un an, en vertu des dispositions du Code de la route.

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a justifié cette campagne en citant le nombre élevé de victimes d'accidents de la route parmi les utilisateurs de motos, qui représentent plus de 40% des décès dans ces circonstances.

Seulement, Le360 a révélé que le chef du gouvernement avait pris attache avec le ministre des Transports et de la logistique, Abdessamad Kayouh, pour demander l'arrêt immédiat de la campagne.

Dans un premier temps, il est décidé d'accorder une période de grâce de 12 mois aux utilisateurs de motos. L'idée est de permettre une adaptation progressive aux normes légales, en mettant l'accent sur la sensibilisation plutôt que sur des mesures punitives immédiates.

Voir 2 commentaires
Berkshire
Date : le 21 août 2025 à 19h36
Même pour résoudre un problème aussi classique, on patauge …. Un ministre décide, un autre annule le lendemain: Tla3 takol lkarmoss, nzel chkoun 9allek tetla3 ?? Aucune planification, aucune prise en compte des données sur le sujet (seulement maintenant le ministre demande des données !!!), rien n’est progressif on passe du tout à rien, d’une extrême à l’autre, aucune prise en compte des diversed origines du problème (importateurs, garagistes, individus, fabricant ?). Mais je fais plus confiance au ministre des transports qu’au businessman Akhennouch qui a sûrement pris cette décision pour des raisons électorales.
Benoona
Date : le 21 août 2025 à 19h19
Ils m’ont probablement entendu dans mon précédent message sarcastique. C’était stupide dès le départ et irrespectueux envers les Marocains qui partent travailler.
Dernière modification le 21/08/2025 19:36
Voir 2 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter