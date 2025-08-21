Tunisie : 4 films marocains retenus au Festival international Panorama du court-métrage

Quatre films marocains sont en lice à la 11e édition du Festival international Panorama du court-métrage qui se tiendra du 2 au 7 février 2026 à Tunis.

Selon la direction du Festival, il s'agit des films «Jours gris» de la réalisatrice Aber Fethouni et «L'ombre de mon père» de Sara Rakha, retenus dans la catégorie courts-métrages de fiction, aux côtés de quatre autres films, outre le court-métrage d'ouverture Mango, de la réalisatrice égyptienne Randa Ali, qui sera projeté hors compétition.

Dans la catégorie du court-métrage d’école, dix films seront en lice, dont les œuvres marocaines «La victime» de Safae El Hajji et «Liquid» d'Ilias Khlifat.

Le jury est composé du réalisateur marocain Zakaria Nouri, du scénariste libanais Hady Bitar, de la réalisatrice tunisienne Malek Ben Dekhil et du réalisateur français Nicolas Jacquette.

Le Festival international Panorama du court-métrage devrait également projeter des films inscrits dans deux autres catégories, à savoir films courts d'animation et films documentaires courts, portant ainsi le nombre de films projetés dans cette prochaine édition à 40 œuvres.