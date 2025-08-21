Marhaba : Démantèlement d'un réseau criminel roumain ciblant les voitures MRE en Espagne

La Garde civile espagnole a réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le vol de voitures dans les environs de Palmones, au sud de l'Espagne. Ce gang est accusé d'avoir perpétré au moins 13 vols, ciblant principalement des voyageurs d'origine marocaine ou résidant en Europe, en route vers le Maroc pour les vacances d'été.

L'opération a conduit à l'arrestation de six ressortissants roumains vivant sur la Costa del Sol. Les investigations, lancées en mai dernier, ont révélé que le groupe visait ses victimes lorsqu'elles s'arrêtaient pour faire des courses avant d'embarquer pour le port d'Algésiras. Les membres du gang suivaient les familles à l'intérieur des magasins pour s'assurer qu'elles étaient loin de leurs véhicules, tandis que leurs complices s'introduisaient dans les voitures pour dérober argent, bijoux et parfums.

Le gang utilisait des dispositifs de brouillage sophistiqués pour désactiver les systèmes de verrouillage à distance des voitures, laissant croire aux victimes que leurs véhicules étaient sécurisés alors qu'ils restaient en réalité déverrouillés.

La police a saisi les biens volés, les dispositifs de brouillage et plusieurs voitures de location avant de remettre les suspects aux autorités judiciaires compétentes. Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que les quatre autres ont été libérés sous caution en attendant leur comparution devant le tribunal.