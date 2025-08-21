Menu
Ifrane : Arrestation de deux encadrants pour agression sexuelle sur mineur

Cette semaine, deux encadrants de colonie de vacances d'été à Ras El Ma (Ifrane) ont été arrêtés sur ordre du parquet général près la Cour d'appel de Meknès. Ils sont soupçonnés dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur.

Selon des sources médiatiques, le directeur du camp estival a surpris l'un des encadrants en flagrant délit de tentative de viol sur un jeune campeur. Le supérieur a immédiatement signalé l'incident à la Gendarmerie royale, qui est intervenue sans délai pour arrêter le mis en cause ainsi qu'un autre encadrant.

Les mêmes sources ont indiqué que le deuxième individu est soupçonné d'avoir été au courant de l'incident, sans le signaler à l'administration ou aux autorités compétentes, ce qui a été considéré comme un manquement à ses devoirs légaux et éthiques.

Pour sa part, la Fédération nationale des colonies de vacances dans la région de Fès-Meknès a déclaré qu'il s'agissait d'un car isolé, le qualifiant de «comportement honteux qui n'a aucun lien avec l'administration et le personnel éducatif qui ont été diligents dans la découverte, le signalement et la confrontation avec pleine responsabilité».

La Fédération nationale a également souligné, dans un communiqué, que «la sécurité et la sûreté physique et psychologique des enfants restent une ligne rouge à ne pas franchir, car il s'agit d'une responsabilité collective partagée par toutes les parties prenantes : l'État, la société civile et les familles».

La fédération a en outre noté que tout «comportement déviant ou acte anormal reste un incident individuel, qui ne peut être attribué à l'ensemble du système éducatif de colonies, ni généralisé aux milliers de jeunes et d'associations participant avec sérieux et responsabilité dans ce domaine».

Anfa_Lion
Date : le 21 août 2025 à 18h41
Je m'excuse au préalable pour mon coup de gueule à ce sujet. Au Maroc, soyons honnêtes, ces cas augmentent de plus en plus ou, peut-être ils sont beaucoup plus médiatisés qu'avant et beaucoup plus déclarés car avant les gens avaient honte de les dévoiler. Ma solution seraient pas vraiment démocratique mais très efficace: tous les violeurs et surtout les pédophiles, après avoir vérifié à 1000% leurs implication dans le crime, il faudrait les enfermer dans une pièce et les brûler vifs sans pitié. Ou les laisser un quart d'heure seuls dans une pièce avec les parents et la famille des victimes. Qu'en pensez-vous les amis ?
Benoona
Date : le 21 août 2025 à 17h46
De nos jours, envoyer ses enfants dans un camp au Maroc relève d’une grave irresponsabilité, et une telle décision parentale devrait être strictement encadrée, voire sanctionnée. Ces camps ne garantissent pas la sécurité des enfants ; il suffit d’imaginer les crimes qui ont pu s’y produire sans jamais être signalés pour mesurer la gravité de la situation. Si vous aimez et tenez à vos enfants, gardez-les auprès de vous en tout temps. Les colonies de vacances avec nuitée ne devraient pas être autorisées à exister, car la sécurité des enfants n’y est pas prise au sérieux.
